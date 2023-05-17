Путин утвердил стратегию безопасности детей на период до 2030 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в России на период до 2030 года. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения 31 марта 2023 года этого года заявила о скором завершении работы над стратегией детской безопасности.

"Она направлена на сбережение детей, учителей, развитие современной комплексной безопасной инфраструктуры учебных заведений, формирование безопасной информационной среды", - сказала Голикова.