Задачи регулирования суррогатного материнства вошли в стратегию безопасности детей в РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства и защиты интересов детей, рожденных в РФ суррогатными матерями, включено в число основных задач Стратегии комплексной безопасности детей на период до 2030 года, которую своим указом утвердил президент РФ Владимир Путин.

"Основными задачами в сфере сбережения детей и укрепления благополучия семей, имеющих детей, являются (...) совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства, развития механизмов защиты прав и законных интересов детей, рожденных на территории РФ суррогатными матерями", - говорится в документе.

В пункте Стратегии, где дается оценка ситуации в сфере обеспечения безопасности детей, говорится, что преобладающими внешними причинами смертности для детей в возрасте до 17 лет (97% всех случаев) остаются ДТП, утопление, удушение, отравление (в том числе алкоголем, медикаментами, средствами бытовой химии), падение с высоты, самоубийство, несчастные случаи в результате неосторожного обращения с огнем и на транспорте.

В Стратегии приводится статистика, согласно которой около 8% случаев смерти детей составляют самоубийства, а более 86% детских смертей в результате ДТП происходит по вине водителей транспортных средств.

Кроме того, говорится в документе, "статистика преступлений, совершенных в отношении детей, показывает, что их большую часть составляют преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления, связанные с неисполнением обязанностей по воспитанию детей и уплате средств на их содержание, а также вовлечение детей в преступную деятельность".

В Стратегии подчеркивается, что особую актуальность сегодня приобретают угрозы безопасности детей в информационном пространстве.

"Предпринимаемые недружественными иностранными государствами, а также террористическими и экстремистскими организациями, криминальными сообществами попытки ценностной дезориентации общества, формирования в обществе ощущения неопределенности и нестабильности, искажения традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей негативно влияют на качество среды, в которой развивается личность ребенка", - подчеркивается в Стратегии.

В связи с этим среди основных задач в сфере формирования безопасной информсреды для детей названа их защита "от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, внешней идейно-ценностной экспансии, совершенствование механизмов выявления и пресечения противоправного контента в информационном пространстве".

Реализация стратегии будет осуществляться в два этапа - 2023 год и 2024-2030 годы.

Документ опубликован на портале правовой информации.