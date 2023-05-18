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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Между Симферополем и Севастополем остановлено движение поездов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На перегоне Симферополь - Севастополь временно остановлено движение электропоездов, сообщил Минтранс Крыма. Сообщение опубликовано в телеграм-канале советника главы республики Олега Крючкова.

"Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами", - предупредил Минтранс.

Причина остановки не уточняется.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что между Симферополем и Севастополем частично с рельсов сошел грузовой состав с зерном.

"По предварительным данным, в 7:45 по Москве шел грузовой состав Симферополь - Севастополь. С рельсов сошло пять вагонов с зерном. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет", - вскоре подтвердил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Крым Минтранс Севастополь Симферополь
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