Причиной схода вагонов с зерном в Крыму названо "вмешательство посторонних"

Фото: Игорь Зотин/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сход с рельсов вагонов с зерном в Симферопольском районе Крыма произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщили в Крымской железной дороге (КЖД).

"Произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - сообщает телеграм-канал КЖД.

Угрозы экологии нет. На место направлены восстановительные поезда.

О сходе с рельсов вагонов зерном ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Из-за аварии остановлено движение поездов между Севастополем и Симферополем.

"Сошли с рельсов вагоны товарного состава, службы разбираются сейчас в причинах, заключение по окончании расследования даст управление ФСБ о причинах происшедшего. Идут работы по восстановлению движения и товарных составов, и пассажирских", - позднее прокомментировал Аксенов.

По его словам, на месте находятся вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко и министр транспорта Николай Лукашенко.