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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Кремле прошла церемония приведения к клятвам кадетов и юнармейцев ФСО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На Соборной площади Московского Кремля прошла церемония приведения к торжественным клятвам учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО.

С напутствием к воспитанникам обратился замдиректора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин, назвавший церемонию символом связи поколений защитников отечества и преемственности традиций.

Он также отметил энергичное развитие кадетского и юнармейского движения в Москве.

Слова напутствия и пожелания удачи воспитанникам передал и начальник управления кадров ФСО.

ФСО Кремль Виктор Шлемин
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