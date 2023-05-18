В Кремле прошла церемония приведения к клятвам кадетов и юнармейцев ФСО
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На Соборной площади Московского Кремля прошла церемония приведения к торжественным клятвам учащихся кадетских и юнармейских классов ФСО.
С напутствием к воспитанникам обратился замдиректора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин, назвавший церемонию символом связи поколений защитников отечества и преемственности традиций.
Он также отметил энергичное развитие кадетского и юнармейского движения в Москве.
Слова напутствия и пожелания удачи воспитанникам передал и начальник управления кадров ФСО.