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Организаторы парада в Петербурге объяснили отмену участия юнармейцев

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Организаторы парада Победы в Петербурге отменили участие в шествии юнармейцев, чтобы минимизировать риск для их здоровья, объяснил замглавы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко.

"Это дети, давайте учитывать, что нас окружает и относиться к этому серьезно", - добавил он.

Заместитель командующего войсками Западного военного округа Игорь Серицкий, в свою очередь, сообщил, что в параде примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих, курсанты военных вузов, воспитанники суворовских и нахимовских училищ.

По его словам, для минимизации рисков дезинфицируются все транспортные средства, на которых ездят участники парада, а также обрабатываются места тренировок. Все участники проходят тестирование, а репетируют в масках и перчатках.

В параде 24 июня должны были участвовать больше 140 участников "Юнармии", они репетировали с февраля, их участие было согласовано с властями города и родителями, но 17 июня им запретили участвовать в мероприятии прямо во время тренировки на Дворцовой площади, сообщила "Фонтанка.ру". По сведениям издания, причиной решения исключить школьников из участия парада стало несогласованное городом участие в репетициях кадетов ФСО. Один из юнармейцев выложил во "ВКонтакте" обращение к губернатору Александру Беглову, рассказал о своем огорчении и попросил пересмотреть это решение.

Репетиция парада Победы в Москве

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Петербург парад Победы Юнармия ФСО Александр Беглов ЗВО Игорь Серицкий Игорь Любченко коронавирус

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