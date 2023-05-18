Вице-президент РАН сообщил о потере страной 50 тысяч научных сотрудников за пять лет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - За последние пять лет Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников, сообщил вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения.

"Основная проблема в России сложилась следующая: в течение последних пяти лет только Россия - никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере - а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать", - сказал академик.

Чтобы дойти до уровня технологически развитых стран и привлечь способных людей в науку, необходимо кратное увеличение финансирования исследований, отметил Пармон.

"Требование Академии наук, мы надеемся, что оно будет все-таки услышано руководством страны, прежде всего, Минфином, Государственной Думой - повышение уровня финансирования науки приблизительно в три раза, чтобы можно было дойти хотя бы до приблизительно среднего уровня технологически развитых государств", - сказал он.

При этом действующая норма, что зарплата ученых должна быть не ниже двойного размера средней зарплаты по региону, является дискриминационной, считает вице-президент РАН.

"Естественно, стоит вопрос о дискриминации зарплаты ученых в регионах и мегаполисах, потому что 200% по отношению к средней зарплате - это несерьезно, наука - она везде наука", - считает Пармон.