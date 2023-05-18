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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Минобороны России сообщило о передаче военной техники Никарагуа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России осуществило поставку военной продукции армии Никарагуа, сообщили в военном ведомстве.

"В интересах никарагуанской стороны российским оборонным ведомством переданы модернизированные образцы инженерной и специальной техники для оснащения инженерных подразделений, перед которыми стоят, среди прочего, задачи гуманитарного характера по оказанию помощи гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций", - сообщает сайт Минобороны.

Подразделения по охране внутренних территориальных вод национальных военно-морских сил получили малоразмерные плавательные средства производства российского оборонно-промышленного комплекса.

Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами направлено на развитие и укрепление взаимоотношений Москвы и Манагуа, а также "на повышение уровня национальной безопасности и обороноспособности двух государств и свидетельствуют о том, что Российская Федерация традиционно рассматривает Никарагуа как стратегического партнера в Центральноамериканском регионе", подчеркнули в министерстве.

29 марта замглавы Минобороны России обсудил с представителями Никарагуа наращивание военного и военно-технического сотрудничества.

В 2017 году посол Никарагуа в Москве сообщал, что Россия поставила Никарагуа первую партию модернизированных танков Т-72Б1.

Минобороны Никарагуа
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