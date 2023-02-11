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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Блинкен обсудил с главой МИД Никарагуа налаживание двухстороннего диалога

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой заявил о важности налаживания конструктивного диалога между двумя странами, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Монкадой. Они обсудили (...) важность конструктивного диалога между Соединенными Штатами и Никарагуа для лучшего будущего никарагуанского народа", - говорится в сообщении.

Беседа коснулась также освобождения в четверг никарагуанскими властями 222 заключенных, ранее осужденных по политическим мотивам.

Никарагуа находится под санкциями США за вменяемые властям нарушения прав человека и коррупцию.

США Никарагуа
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