На Киностудии им. Горького откроется новый музей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В здании киностудии им. М.Горького в Москве откроется музей, экспозиция которого будет посвящена истории кино, судьбе и творчеству известных режиссеров, часть экспозиции будет интерактивной, в ней каждый посетитель сможет снять свой собственный фильм, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"В главном здании на улице Сергея Эйзенштейна сейчас идет активное строительство, и через несколько месяцев мы сможем представить новый московский музей. Современная мультимедийная экспозиция разместится на двух этажах на площади 1000 квадратных метров", - написала Слащева на своей странице в "Вконтакте".

Она уточнила, что на первом этаже посетители будут знакомиться с историей кино через знаковые фильмы, судьбы и творчество знаменитых режиссеров и актеров киностудии. Отдельная экспозиция, как отметила Слащева, будет "максимально интерактивной" и вовлечет посетителей в процесс современного кинопроизводства на всех его этапах, за время посещения каждый сможет снять свой собственный фильм.

"Среди экспонатов будут и уникальные предметы, найденные в архивах Киностудии им. М. Горького, собранные с помощью наследников наших знаменитых кинематографистов", - добавила она.

Так, как отметила Слащева, будут представлены вышивка из сказки "Марья-искусница", деревянная колотушка из фильма "Шла собака по роялю", зеркальце из "Морозко", перстень-телепортер из "Аленького цветочка", портсигар из легендарных "Офицеров", а также подлинные кадровые документы, историческая киносъемочная техника, оригинальные костюмы со съемок любимых картин и другие экспонаты.

В отдельных помещениях будут зона отдыха с библиотекой и лекторий, в музее будут проходить временные выставки и различные мероприятия.