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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

КНР ожидает расширения преференциальных режимов на весь Дальний Восток

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - КНР ожидает расширения преференциальных режимов на весь Дальний Восток и начала действия нового - Международной ТОР, сообщил советник по торгово-экономическим вопросам генерального консульства Китайской Народной Республики в Хабаровске Чжан Хэчэном на встрече с представителями Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Встреча, по данным пресс-служба корпорации, прошла в Хабаровске в пятницу.

"Чжан Хэчэн обозначил, что КНР готова участвовать в финансировании интересных проектов действующих резидентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генконсульство КНР проводит анализ инвестиционной политики Дальнего Востока, в том числе условий преференциальных режимов - территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) в регионах.

В свою очередь, директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова сообщила, что ТОРы и СПВ Хабаровского края представляют существенные налоговые льготы и административные преференции для создания и развития бизнеса, российским и иностранным инвесторам доступны равные условия.

Стороны достигли договоренностей о регулярных встречах для обмена информацией об инвестиционных проектах и преференциальных режимах.

В настоящее время на территории Хабаровского края по соглашениям с КРДВ реализуют проекты 119 резидентов. Общий объем вкладываемых инвестиций составляет более 400 млрд рублей.

Россия Дальний Восток КНР
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