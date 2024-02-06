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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

En+ и CHN Energy хотят разместить в Приамурье производство ветрогенераторов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - En+ Group и китайская CHN Energy оценивают перспективы запуска производства ветрогенераторов в Амурской области за 14 млрд рублей с учетом строительства в регионе ветропарка, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

В этой публикации отмечается, что мощности производства ветроэнергетического оборудования будут рассчитаны на выпуск продукции на 300-350 МВт ежегодно, что соответствует производству 50-60 установок единой мощностью примерно по 6 МВт.

"Строительство ветропарка повысит уровень развития и импортозамещения топливно-энергетического комплекса Амурской области и РФ в целом. Это серьезный шаг в замещении импорта оборудования, комплектующих, запасных частей и услуг иностранных компаний, использования иностранного программного обеспечения", - отметил руководитель направления инвестиционного департамента КРДВ Абдуразак Разаков.

Перспективы проекта производства ветрогенераторов и нюансы строительства ветропарка обсуждались в рамках бизнес-миссии для CHN Energy и En+ в Благовещенске, организованной по итогам рабочей поездки вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Китай.

Инвесторы осмотрели площадку "Ровное" в границах территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" в Тамбовском и Ивановском муниципальных округах.

Приамурье - энергоизбыточный регион, на его территории размещаются три гидростанции, которые поставляют электроэнергию не только потребителям Амурской области, но и в соседние регионы, а также в Китай. Однако, по оценке правительства области, масштабные инвестпроекты в среднесрочной перспективе потребуют дополнительную мощность.

Ранее Еn+ Group сообщила, что оценивает объем капитальных вложений в проект самого крупного в России ветропарка мощностью 1,058 ГВт, который расположится на территории Амурской области, в 100 млрд рублей. Компания не сообщает о сроках начала строительства.

Осенью 2023 года на Восточном экономическом форуме Еn+ Group, КРДВ и Амурская область подписали соглашение о сотрудничестве при создании ветропарка. En+ также заключила соглашение с китайской China Energy Investment Corporation (государственной энергетической инвестиционной компанией). Тогда сообщалось, что объем инвестиций в проект составит около 60 млрд рублей.

Амурская область Китай КРДВ ДФО En+ Group CHN Energy
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