Глава Росавиации поручил создать на базе ведомства центры компетенций по беспилотникам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Александр Нерадько поручил создать на базе ведомства и подведомственных структур центры компетенций по беспилотным авиационным системам (БАС).

"Считаю правильным подготовить предложения по изменению организации работы в этой области, в том числе в кратчайшие сроки внести изменения в штатные расписания структурных подразделений Росавиации, а также подведомственных организаций с целью создания на их базе центров компетенций по беспилотным авиационным системам", - сообщил Нерадько (его цитата приводится в сообщении Росавиации) на совещании по БАС с участием ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД), ФГУП "ГосНИИ ГА", ФАУ "Авиарегистр".

На совещании также обсудили предложения по формированию федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем". Проект планируется направить на согласование в заинтересованные ведомства.

Как сообщалось, президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли БАС в конце апреля поручил Минтрансу тщательнее проработать тему цифровизации управления движением беспилотников, отметив недостаточность усилий в этом вопросе со стороны Росавиации.

"Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по самолетам рейсовым, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет (...) Нужно переходить на цифровизацию организации воздушного движения. Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это, если нет – то нам придется создать какую-то параллельную организацию, иначе ничего не получится", - предупредил Путин, обращаясь к министру транспорта Виталию Савельеву.

Савельев в свою очередь доложил президенту, что ГК по ОрВД "имеет карту, которая вывешена на сайте, где вы можете в электронном режиме определить участки полетов дронов".

В пресс-службе Росавиации "Интерфаксу" пояснили, что на базе ГК функционирует "система предоставления планов полетов по сети Интернет и телефонной сети общего пользования". На ее основе планируется разработать сервис с интерактивной картой зон для полетов беспилотников, доступ к которой будут иметь зарегистрированные пользователи.

"Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БАС в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя", - сообщили в Росавиации.

Разработку сервиса планируется поручить АО "Концерн ВКР "Алмаз-Антей" и ГК по ОрВД, затраты на проект "уточняются".