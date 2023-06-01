Потанин предложил создавать центры компетенций и для импортозамещениия компонентов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава "Норникеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин предложил создать центр компетенций в области обеспечения компонентной базой по аналогии с индустриальными центрами компетенций (ИЦК), которые занимаются импортозамещением цифровых решений в ключевых отраслях экономики.

"В отрыве от нее (программы развития компонентной базы - ИФ), боюсь, что переход на отечественное ПО полностью нам не даст суверенитета", - подчеркнул Потанин, выступая на конференции ЦИПР-2023.

По его мнению, инструментарий поддержки импортозамещения в сфере компонентов должен быть аналогичен ИЦК. В рамках ИЦК крупные заказчики совместно с IТ-компаниями разрабатывают для тех или иных отраслей необходимые программные решения. Часть работ финансируется за счет госбюджета.

При этом сроки перехода на отечественное ПО в области критической инфраструктуры, по мнению Потанина, должны быть увязаны с графиком работы ИЦК.

Инициативу по созданию центра компетенций в области электроники и элементной базы поддержал премьер-министро Михаил Мишустин.

"Это непростая история. Понятно, что единицы компаний обладают определенными элементами... Думаю, поддержим", - сказал премьер.

Также Потанин предложил унифицировать государственные информационные системы (ГИС) на стандарте цифровой платформы "Гостех", сформировав дорожные карты миграции существующих систем.

"Хорошо было бы объявить мораторий на создание государственных систем не в стандарте "Гостеха", а миграцию существующих провести по открытому и понятному графику, чтобы предприятия могли осознанно и качественно на такого рода систему перейти", - заявил он.

Бизнесмен охарактеризовал "Гостех" как "очень важную и перспективную экосистему, которая привела бы государственные информационные системы к единому стандарту". "На сегодняшний день ГИС очень быстро плодятся, и мы не успеваем за ними. Во-вторых, они не отвечают общему стандарту", - отметил он.

Например, "Норникель" взаимодействует с 74 государственными информационными системами, из которых только 4 находятся уже на "ГосТехе" и 6 - в стадии перехода.

Потанин предложил "создать единую библиотеку стандартов данных, которая управлялась бы "Гостехом", и на более ранних стадиях подключать бизнес к обсуждению принципов, на которых будут работать ГИС, что помогло бы избежать отрыва от технологических процессов.