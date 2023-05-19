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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Whatsapp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную в России информацию

Whatsapp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную в России информацию
Фото: Niharika Kulkarni/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Whatsapp в России впервые привлечен к ответственности за отказ удалять запрещенный в стране контент.

В Москве мировой суд зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении этого мессенджера Роскомнадзором, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук. Дата рассмотрения протокола еще не назначена.

По данным суда, претензии к WhatsApp возникли из-за неудаления компанией распространяемой через мессенджер информации о продаже наркотиков.

Также в суд поступил очередной административный протокол в отношении Wikimedia Foundation Inc из-за отказа удалять из "Википедии" фейки о спецоперации на Украине.

Если суд подтвердит вину компаний, каждой из них грозит штраф до 4 млн рублей.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал интернет-компанию Meta экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Мессенджера Whatsapp это решение не коснулось.

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WhatsApp Зульфия Гуринчук Роскомнадзор Таганский суд
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