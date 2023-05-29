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Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Причиной для административных исков стали блокировки данных в "Википедии"

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation Inc. (владелец "Википедии") который через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к ряду публикаций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Беседа по двум искам Wikimedia Foundation к Генеральной прокуратуре РФ, первому замгенпрокурора РФ Анатолию Разинкину, Роскомнадзору назначена на 10 июля в 9:45 и 11:25 мск", - сказала представитель суда.

В суде пояснили, что в обоих исках Wikimedia Foundation просит суд признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в "Википедии" и требования Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации.

В 2023 году Wikimedia неоднократно был оштрафован за неудаление из "Википедии" фейков о СВО, информации об организациях, признанных в РФ экстремистскими, и другой запрещенной в РФ информации. Общая сумма штрафов, назначенных фонду по этим делам, составляет около 10 млн руб.

Wikimedia Foundation Роскомнадзор Википедия Генпрокуратура
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