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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Суд над сыном замглавы МВД РФ пройдет в закрытом режиме в Самаре

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Судебные заседания по делу о даче взятки, одним из фигурантов которого является сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова - Денис Зубов, будут проходить в Самаре в закрытом формате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кировского районного суда, не уточнив даты начала слушаний.

В картотеке Кировского районного суда указано, что дело поступило в судебную инстанцию 20 января. Предварительные слушания были назначены на 17 февраля, но впоследствии неоднократно откладывались.

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Ранее сообщалось, что фигурантом этого дела, помимо Зубова, стали экс-президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор самарского ООО "Межотраслевое объединение ТНП" ("МО "ТНП") Василий Ермаков.

По версии следствия, трое мужчин передали 18 млн рублей сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Деньги предназначались за общее покровительство предприятию, которое занимается торговлей различными видами топлива.

После передачи взятки подозреваемые были задержаны в феврале прошлого года сотрудниками УФСБ.

По данным информированного источника "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено СУ СКР по Самарской области, позже оно было передано в центральный аппарат СК.

Денис Зубов Самара МВД Игорь Зубов
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