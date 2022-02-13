Сын замглавы МВД РФ Зубова арестован на два месяца за попытку дачи взятки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд арестовал Дениса Зубова, сына замглавы МВД РФ, по делу о взятке, сообщил "Интерфаксу" адвокат Зубова Михаил Семагин.

"Суд арестовал Зубова на два месяца. Можно выразиться, что это идеальная провокация... Его спровоцировали на взятку сотрудники ФСБ", - сказал Семагин.

Он сообщил, что Зубову вменяют взятку в размере 18 млн рублей. Зубов арестован на два месяца по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Ранее суд арестовал на время следствия еще одного фигуранта по делу о взятке - Игоря Карпова.

Как рассказал журналистам адвокат Эмиль Исмаилов, находящийся под его защитой третий фигурант дела о взяточничестве Василий Ермаков также взят под арест на два месяца. Ермаков свою вину не признал.

Накануне депутат Александр Хинштейн сообщил, что трое представителей нефтебазы "МО ТНП" задержаны в Самаре при попытке дачи взятки. Это сын замглавы МВД Игоря Зубова - Денис, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков".

По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ "за общее покровительство". Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей.