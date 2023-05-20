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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Команда РКК отправится в Сирию для помощи пострадавшим от землетрясения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Команда Российского Красного Креста (РКК) 20 мая прибудет в Сирийскую Арабскую Республику для оказания гуманитарной и медицинской помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил председатель организации Павел Савчук.

"20 мая команда РКК в количестве 13 человек, в которую входят врачи, специалисты психологи, специалисты по реагированию на чрезвычайные ситуации, специалисты по гуманитарной помощи, прибывают в Сирию. Они будут работать минимум в 10 населенных пунктах. Они будут работать в формате "один день - один населенный пункт", - сказал Савчук журналистам.

По его словам, представители организации будут раздавать гуманитарную помощь. Особое внимание будет уделено детям; будут предоставлены наборы гуманитарной помощи с питанием для детей разного возраста, а также средства для организации досуга. Также будет оказана медицинская помощь, будут проводиться индивидуальные психологические консультации.

Савчук отметил, что в марте команда РКК отправляла первую гуманитарную миссию в Сирию. Она была призвана помощь пострадавшему населению в окрестностях города Латакия, который пострадал от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 февраля – 20 мая 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Российский Красный Крест Сирия
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