Евросоюз продлил гуманитарное исключение из санкций для Сирии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о продлении еще на полгода гуманитарного исключения из режима санкций для Сирии с целью способствовать скорейшей доставке гуманитарной помощи, необходимость в которой возникла после землетрясения в феврале 2023 года.

"Чтобы продолжать своевременно реагировать на гуманитарный кризис в Сирии и продолжать способствовать быстрой доставке помощи, совет принял решение продлить срок действия этого гуманитарного исключения еще на шесть месяцев до 24 февраля 2024 года", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Гуманитарное исключение из санкций было введено 23 февраля 2023 года.

Его продлили ради дальнейшего "облегчения деятельности международных организаций и определенных категорий субъектов, участвующих в гуманитарной деятельности в Сирии".

Санкции ЕС, действующие в отношении Сирии с 2011 года, нацелены на режим Башара Асада и его сторонников, а также на секторы экономики, поддерживающие этот режим, напомнили в Брюсселе.

"Санкции не препятствуют экспорту продуктов питания, лекарств или медицинского оборудования в Сирию. Совет по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в Сирии, где конфликт далек от завершения и остается источником страданий гражданского населения и нестабильности в стране и регионе", - сказано в коммюнике.