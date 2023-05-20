Пушилин подтвердил взятие российскими силами Артемовска

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Артемовск (Бахмут) полностью освобожден от украинской армии, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска, который украинские пропагандисты называли не иначе, как "неприступной крепостью", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он добавил, что год назад, 20 мая 2022 года был освобожден Мариуполь.

Ранее о том, что Артемовск взят под контроль, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.