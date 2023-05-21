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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

Военные РФ уничтожили мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики уничтожен автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления ВСУ в Артемовск (Бахмут), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, за прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

"Ударами авиации и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.

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Как сообщил представитель Минобороны, в районе населенного пункта Калинина Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50".

По его данным, потери ВСУ за сутки на артемовском тактическом направлении составили до 100 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Артемовск
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