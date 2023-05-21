Один человек погиб при украинском обстреле запорожского Токмака
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Один мирный житель стал жертвой обстрела города Токмак на севере Запорожской области со стороны вооруженных сил Украины в воскресенье, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
По его словам, зафиксированы "прилеты" в РЭС, подстанцию за школой.
Также, по его словам, зафиксированы попадания по территории между поселком Кутузовка и городом Молочанск. По предварительным данным, поврежден кабель высоковольтной ЛЭП. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что Токмак остался без света в результате обстрела.