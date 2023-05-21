В городе Пологи спасли из-под завалов жителей разрушенного при обстреле ВСУ дома

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Удалось спасти жителей города Пологи на севере Запорожской области РФ, которые оказались в воскресенье под завалами после обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В Пологах сотрудники МЧС спасли всех людей из-под завалов разрушенного дома. Обошлось без жертв", - сказал он.

Как сообщалось, в результате обстрела в Пологах был разрушен частный дом, повторно повреждена электроподстанция.

Пологи - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Также в воскресенье под обстрел попал другой прифронтовой город - Токмак, погиб один человек, трое получили ранения.