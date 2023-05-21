СМИ сообщили об участии Путина в саммите Евразийского экономического союза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который состоится в Москве, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

Саммиту будет предшествовать Евразийский экономический форум, в котором также ожидается участие главы государства.

По информации программы, "на полях" Евразийского саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч с коллегами по ЕАЭС. "Но также сейчас в прессе активно обсуждается, состоятся ли трехсторонние переговоры Путин - Алиев - Пашинян", - отмечается в программе.

Кроме того, на следующей неделе в День предпринимательства Путин пообщается с членами общероссийской организации "Деловая Россия".

В планах президента РФ на следующей неделе также церемония вручения государственных наград и ряд других мероприятий.