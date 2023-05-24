Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Путин и Лукашенко проведут встречу "на полях" саммита ЕАЭС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в Москве в рамках мероприятий Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут в 24-25 мая.

Лукашенко, как и другие лидеры стран ЕАЭС, прибудут в Москву для участия в саммите, который состоится 25 мая. На среду 24 мая также запланирован второй Евразийский экономический форум "Евразийская интеграция в многополярном мире", где выступит президент РФ.

О планируемой на 24 мая встрече с Путиным сообщил сам Лукашенко в минувший понедельник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сказал журналистам: "Действительно, поскольку намечаются мероприятии в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве и президенты будут иметь возможность пообщаться".

Президент Белоруссии планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы в двусторонних отношениях. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях с Россией - ИФ). Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил Лукашенко в минувший понедельник на встрече в Минске с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым.

Его частые встречи с Путиным, сказал Лукашенко, как раз и призваны снять проблемные вопросы двусторонних отношений. "Но это (частые встречи - ИФ) не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно - настроения президентов всегда важны. Но, тем не менее, мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы, в том числе и вам", - сказал президент Белоруссии.

На встрече планируется также обсудить реализацию союзных программ. "Много об этом говорим. Но больше меня интересуют здесь конкретные программы. Как мы их называли, импортозамещения и так далее. Помните, до $1,5 млрд Россия готова была (выделить - ИФ). И я уверен, и сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы. Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - сказал президент Лукашенко.

Путин 24-25 мая также примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, 24 мая Путин выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который проводится на тему - "Евразийская интеграция в многополярном мире".

25 мая Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе - обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и так далее", - говорится в сообщении.

Кроме того, "имеется в виду обсудить вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями".

Состоится также ряд отдельных встреч Путина с лидерами стран-членов ЕврАзЭС и приглашенных на саммит государств, добавили в пресс-службе.

Как сообщили ранее в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, представители ООН, ВОЗ, КНР, ЮАР, ряда других организаций и стран примут участие в деловой программе II Евразийского экономического форума.

"Более 2500 представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций, СМИ примут участие в деловой программе II Евразийского экономического форума, который состоится 24-25 мая в Москве", - говорится в сообщении.

"Помимо представителей евразийской пятерки - Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации - в мероприятиях форума примут участие спикеры из КНР, ЮАР, Узбекистана, Республики Никарагуа, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Индонезии, а также представители Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации по миграции", - уточнили там.

II Евразийский экономический форум состоится 24-25 мая в Москве, в рамках председательства РФ в органах ЕАЭС в 2023 году. Целью форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.

Владимир Путин Александр Лукашенко Россия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

Что произошло за день: вторник, 23 мая

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР

Белгородский губернатор сообщил о гибели жителя Козинки от действий ВСУ

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

РФ направила Китаю список туроператоров для запуска соглашения о безвизовых поездках

Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Дума отменила норму о публичном статусе договоров личного страхования

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });