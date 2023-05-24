Путин и Лукашенко проведут встречу "на полях" саммита ЕАЭС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в Москве в рамках мероприятий Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут в 24-25 мая.

Лукашенко, как и другие лидеры стран ЕАЭС, прибудут в Москву для участия в саммите, который состоится 25 мая. На среду 24 мая также запланирован второй Евразийский экономический форум "Евразийская интеграция в многополярном мире", где выступит президент РФ.

О планируемой на 24 мая встрече с Путиным сообщил сам Лукашенко в минувший понедельник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сказал журналистам: "Действительно, поскольку намечаются мероприятии в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве и президенты будут иметь возможность пообщаться".

Президент Белоруссии планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы в двусторонних отношениях. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях с Россией - ИФ). Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", - заявил Лукашенко в минувший понедельник на встрече в Минске с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым.

Его частые встречи с Путиным, сказал Лукашенко, как раз и призваны снять проблемные вопросы двусторонних отношений. "Но это (частые встречи - ИФ) не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно - настроения президентов всегда важны. Но, тем не менее, мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы, в том числе и вам", - сказал президент Белоруссии.

На встрече планируется также обсудить реализацию союзных программ. "Много об этом говорим. Но больше меня интересуют здесь конкретные программы. Как мы их называли, импортозамещения и так далее. Помните, до $1,5 млрд Россия готова была (выделить - ИФ). И я уверен, и сейчас они не отказываются, если где-то недокредитовали до этой суммы. Готовы были выделять средства - кредитные ресурсы для того, чтобы заместить те направления, которые оголились после ухода американцев и Запада в целом, других недружественных стран с наших рынков. Типа микроэлектроники", - сказал президент Лукашенко.

Путин 24-25 мая также примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, 24 мая Путин выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который проводится на тему - "Евразийская интеграция в многополярном мире".

25 мая Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе - обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и так далее", - говорится в сообщении.

Кроме того, "имеется в виду обсудить вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями".

Состоится также ряд отдельных встреч Путина с лидерами стран-членов ЕврАзЭС и приглашенных на саммит государств, добавили в пресс-службе.

Как сообщили ранее в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, представители ООН, ВОЗ, КНР, ЮАР, ряда других организаций и стран примут участие в деловой программе II Евразийского экономического форума.

"Более 2500 представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций, СМИ примут участие в деловой программе II Евразийского экономического форума, который состоится 24-25 мая в Москве", - говорится в сообщении.

"Помимо представителей евразийской пятерки - Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации - в мероприятиях форума примут участие спикеры из КНР, ЮАР, Узбекистана, Республики Никарагуа, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Индонезии, а также представители Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации по миграции", - уточнили там.

II Евразийский экономический форум состоится 24-25 мая в Москве, в рамках председательства РФ в органах ЕАЭС в 2023 году. Целью форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.