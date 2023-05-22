Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутске

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Якутске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Якутии в понедельник.

"На месте пожара обнаружены четверо погибших, все взрослые, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Пионерская, 33.

Всего огнем повреждены две квартиры на общей площади 50 кв. метров.

Отмечается, что все жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. К тушению огня привлекался 71 человек и 17 единиц техники.