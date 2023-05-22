Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 мая

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами, четыре человека погибли в пожаре в Якутске, Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Компания SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с туристами. Стыковка со станцией запланирована на 22 мая в 09:24 по времени Восточного побережья США (в 16:24 мск).

- Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутске. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

- Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством G7 в дела КНР. Как пояснил китайский МИД, некоторые мероприятия саммита "большой семерки" в Хиросиме и ряд совместных деклараций его участников были направлены "на очернение Китая".

- Электроснабжение нарушено в двух селах Белгородской области после украинского обстрела. Беспилотник атаковал здание белгородской сельской администрации, загорелась крыша.

- Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР. Накануне россиянин одолел в финале датчанина Хольгера Руне - 7:5, 7:5.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запорожская АЭС переведена на резервное электроснабжение

Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

Три палестинца убиты в ходе рейда израильской армии на Западном берегу Иордана

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

Правящая партия Греции набирает наибольшее число голосов на выборах в парламент

Что произошло за день: воскресенье, 21 мая

Байден заявил, что получил от Зеленского обещание не использовать F-16 против территории РФ

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Байден объявил об очередном транше военной помощи Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });