Что случилось этой ночью: понедельник, 22 мая

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами, четыре человека погибли в пожаре в Якутске, Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Компания SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с туристами. Стыковка со станцией запланирована на 22 мая в 09:24 по времени Восточного побережья США (в 16:24 мск).

- Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутске. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

- Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством G7 в дела КНР. Как пояснил китайский МИД, некоторые мероприятия саммита "большой семерки" в Хиросиме и ряд совместных деклараций его участников были направлены "на очернение Китая".

- Электроснабжение нарушено в двух селах Белгородской области после украинского обстрела. Беспилотник атаковал здание белгородской сельской администрации, загорелась крыша.

- Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР. Накануне россиянин одолел в финале датчанина Хольгера Руне - 7:5, 7:5.