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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Экспортный оружейный портфель РФ сохраняется на уровне $50-55 млрд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Портфель экспортных заказов на российское оружие сохраняется на уровне $50-55 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"На сегодняшний день наша страна сотрудничает с более чем 100 государствами мира, портфель экспортных заказов на протяжении последних нескольких лет сохраняется на уровне $50-55 млрд", - заявил Шугаев журналистам.

По его словам, развивается сотрудничество не только с государствами, "разделяющими взгляды и внешнюю политику Российской Федерации", но и со странами, "находящимися под серьезным западным влиянием".

ФСВТС
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