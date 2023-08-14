Глава ФСВТС не видит снижения спроса на российское оружие

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Россия сохраняет портфель экспортных оружейных заказов на уровне $50-55 млрд, спрос на военную технику не снижается, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Портфель заказов России последние несколько лет держится на стабильно высоком уровне и составляет 50-55 млрд долларов США. Небольшие колебания его объема обоснованы динамикой работы с нашими партнерами - подписанными и исполненными контрактами", - заявил Шугаев в ходе форума "Армия-2023".

По его словам, несмотря на попытки давления на партнеров РФ, спрос на российскую военную продукцию не снижается.

"За первое полугодие текущего года экспорт продукции военного назначения осуществлялся в соответствии с графиками отгрузок и договоренностями с иностранными партнерами", - сказал Шугаев.