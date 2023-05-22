Минприроды предложило сделать Роснедра верификатором прогнозных ресурсов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в закон "О недрах", которые повышают статус прогнозных ресурсов полезных ископаемых, сообщил глава департамента недропользования Минприроды Евгений Танин на заседании комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам.

"Сегодня все очень серьезно относятся к запасам (полезных ископаемых - ИФ), а прогнозные ресурсы, к сожалению, зачастую не имеют достойного статуса. Это проблема отрасли, потому что такое отношение к ресурсам доставляет определенные трудности при управлении государственным фондом недр, при планировании лицензирования, при расчете разных платежей", - сказал он.

Как сказали "Интерфаксу" в Минприроды, речь идет о подготовленном ведомством законопроекте, который наделяет Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) функцией верификатора прогнозных ресурсов, представляемых компаниями.

Законопроект предполагает, что результаты оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями, подлежат апробации. Роснедрами проверяется достоверность проведенных компаниями работ, также проверяется соответствие классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. По итогам оформляется заключение Роснедр. Положительное заключение дает основание для постановки прогнозных ресурсов на учет и включения данной информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном заключении данные могут быть включены в единый фонд геоинформации (без учета прогнозных ресурсов в госкадастре).

"В системе государственного управления недрами существуют две важных категории - ресурсы и запасы. И чтобы как можно больше ресурсов становились запасами, которые уже добывают и вовлекают в экономику, данные о них должны быть достоверны. Компании после геологоразведки подают в Роснедра отчёт о прогнозных ресурсах. Сейчас агентство не может перепроверить и апробировать эту информацию, потому что в законе нет такого полномочия. Мы предлагаем им его наделить. А также разрешить проводить апробацию оценки прогнозов. Следовательно, в государственном кадастре месторождений и проявлений, где размещается информация о прогнозных ресурсах, будут находиться действительно верифицированные сведения", - привели в Минприроды слова главы ведомства Александра Козлова.

Предлагается установить срок вступления в силу проекта федерального закона 1 сентября 2024 года.