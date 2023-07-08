Правительство РФ внесло в Думу изменения в закон "О недрах"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму изменения в закон "О недрах", которые позволят компаниям продавать поисковые лицензии, а также разрешают привлечение частных инвестиций в региональные этапы геологоразведки, сообщается на сайте кабмина.

Законопроект, разработанный Минприроды, предлагает две новые меры стимулирования геологоразведки.

Первая - допускает возможность продажи лицензий на геологоразведку без необходимости подтверждения имущественных или корпоративных связей между инвестором и пользователем недр. Вторая - разрешает допуск частных компаний в региональный этап геологоразведки, который традиционно проводится и финансируется государством.

"Сегодня продать лицензию можно только через продажу самой компании, которая ей владеет. Из-за этого крупные холдинги вынуждены приобретать сотни юридических лиц, на которые оформлены купленные лицензии. Для исключения возможных спекуляций в законе предусмотрены отсутствие нарушений по лицензии в течение двух лет и одновременная передача инвестору утвержденной документации на геологоразведку и на весь участок недр и всей имеющейся геологической информации", - комментировал ранее эти законодательные изменения глава Минприроды Александр Козлов.

С учетом важности регионального этапа геологоразведки к работам будут допускать только российские компании с опытом геологоразведочных работ не менее пяти лет и отсутствием нарушений в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки. Для законопроекта будет принят порядок, определяющий совместное проведение этого этапа работ институтами Роснедр и частными инвесторами.

Прогнозируется, что после принятия законопроекта ежегодный прирост региональной изученности страны вырастет почти в два раза с ежегодных 0,7% до 1,5%. И если сейчас в год открывается порядка 40 перспективных объектов, то потом будет около 100.