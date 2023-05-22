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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Патрушев возглавит делегацию РФ на встрече высоких представителей в сфере безопасности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 23-25 мая в Подмосковье, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Российскую делегацию возглавит секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

"В форуме примут участие секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры, руководители силовых структур и спецслужб", - сообщили в пресс-службе.

Участники конференции обсудят темы, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности.

Ранее такие форумы проходили в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области, Уфе и дважды в Сочи.

Николай Патрушев
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