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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Патрушев провел встречи с партнерами из Венесуэлы, Кубы, Конго, Намибии и Бенина

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел двусторонние встречи с коллегами из Венесуэлы, Кубы, Конго, Намибии и Бенина, прилетевшими в Москву на международную конференцию под эгидой СБ РФ.

Согласно сообщению СБ РФ, с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой обсуждены "конкретные мероприятия взаимодействия правоохранительных органов и силовых структур России и Венесуэлы", с министром внутренних дел Кубы Альваресом Касасом - проблемы региональной стабильности, с гендиректором Центрального управления разведки Республики Конго Филиппом Обарой - перспективы совместного противодействия терроризму.

На переговорах с генеральным директором Центральной разведывательной службы Намибии Беннедиктом Ликандо речь шла о региональной безопасности на африканском континенте.

"В беседе с генеральным директором республиканской полиции Бенина Сумаилом Аллаби Йайа подтверждена готовность к активизации взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран", - сообщила пресс-служба.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 23-25 мая в Подмосковье.

Николай Патрушев СБ РФ
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