В Кремле подтвердили, что ожидают Лукашенко в Москве 24 мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву в среду, 24 мая, для участия в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Я могу подтвердить (визит Лукашенко - ИФ). Действительно, поскольку намечаются мероприятии в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее о планируемом визите в Москву заявил сам Лукашенко на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

Лукашенко отметил, что его частые встречи с президентом РФ Владимиром Путиным призваны снять проблемные вопросы двусторонних отношений. В ходе предстоящего визита, по его словам, лидеры также обсудят реализацию союзных программ.