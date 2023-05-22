Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня у него идет обычная череда внутренних встреч. Одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, Путин и Лебедев общаются регулярно, глава ВС РФ держит президента в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы, актуальных тем, стоящих на повестке дня в судебной системе.

"Это всегда вызывает интерес у президента", - отметил Песков.

Другие встречи, по его словам, не будут носить публичного характера.