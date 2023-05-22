Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня у него идет обычная череда внутренних встреч. Одна из них будет с председателем Верховного суда Лебедевым", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, Путин и Лебедев общаются регулярно, глава ВС РФ держит президента в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы, актуальных тем, стоящих на повестке дня в судебной системе.

"Это всегда вызывает интерес у президента", - отметил Песков.

Другие встречи, по его словам, не будут носить публичного характера.

Владимир Путин Дмитрий Песков Верховный суд РФ Вячеслав Лебедев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

ВС РФ предложил не привлекать женщин к уголовной ответственности по нетяжким статьям

Гладков сообщил о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область

Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию

Туроператоры не заметили ажиотажного роста спроса на Грузию

МЧС России сообщило о нормализации ситуации с природными пожарами и паводками

МЧС России сообщило о нормализации ситуации с природными пожарами и паводками

"Рособоронэкспорт" сообщил о случаях нарушения договоров со стороны партнеров по ВТС

Думский комитет одобрил новые штрафы для владельцев домашних животных

Думский комитет одобрил новые штрафы для владельцев домашних животных

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд

Возможность консульского доступа США к Гершковичу будет зависеть от ситуации

Запорожская АЭС переведена на резервное электроснабжение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });