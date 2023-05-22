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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Аукционы по аренде госимущества в России перевели в электронный формат

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Торги по аренде государственного имущества теперь будут проводиться в электронном формате, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Минюст зарегистрировал соответствующий приказ ФАС России. Разработанный документ вводит электронную процедуру торгов на право заключения договоров аренды в отношении государственного и муниципального имущества", - говорится в сообщении.

Речь идет о приказе №147/23 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Уточняется, что раньше торги проводились только в "бумажной" форме. Регионы не раз обращались с просьбой рассмотреть возможность проведения торгов в электронном виде. Теперь государство сможет заключать договоры по наиболее выгодной стоимости, благодаря увеличению числа участников и конкурирующих организаций.

ФАС Минюст
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