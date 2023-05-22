"АЛРОСА" предупредила о скором нарушении баланса восполнения запасов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", контролирующая около 90% российской алмазодобычи, в скором времени будет не в состоянии сохранить оптимальный баланс минерально-сырьевой базы алмазов, заявил представитель геологоразведочного комплекса компании Егор Захаров в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

По его словам, такая ситуация (превышение уровня добычи над постановкой новых запасов на баланс - ИФ) возникнет даже при условии сохранения текущего уровня финансирования геологоразведки и кадрового потенциала.

В связи с этим представитель "АЛРОСА" предложил несколько мер, которые призваны стимулировать создание новых качественных объектов и ускорить процесс нахождения новых месторождений.

Он считает нужным существенно увеличить региональные геологоразведочные работы, направленные на локализацию перспективных площадей с оценкой прогнозных ресурсов категории P3 и P2. Работы должны быть акцентированы на изучении погребенных площадей с применением буровых работ, считает представитель "АЛРОСА".

Целесообразно увеличить срок исполнения госконтрактов на ГРР на 1 год (с учетом того, что для исполнителя работ с точки зрения финансовых обязательств наиболее сложным является первый год), а также разрешить частным недропользователям проводить мелкомасштабные региональные работы.

Наконец, нужно рассмотреть возможность ускорения госпрограмм по развитию арктической зоны Якутии, в части развития круглогодичного транспортного сообщения в перспективных районах, таких как Оленекский и Анабарский районы, считает Захаров.

"Транспортная доступность этих районов может способствовать дополнительному вовлечению в ГРР низкондиционных месторождений", - сказал он. Таким примером является начало освоения Верхне-Мунского месторождения.

После строительства технологического проезда до Верхне-Мунского месторождения там сформировался целый кластер поисковых и оценочных работ вокруг него. "Уже первые поисковые работы позволили выявить там наличие новых кимберлитовых тел. Месторождения пока не найдены, но мы не теряем надежды и продолжаем там работы", - сообщил представитель "АЛРОСА".

Запасы "АЛРОСА" в настоящее время превышают 1 млрд карат алмазов, сообщала компания в мае. Последняя опубликованная на данный момент оценка запасов "АЛРОСА" по JORC (на 1 июля 2018 года) предполагала запасы на уровне 628 млн карат, ресурсы - 1,064 млрд карат.

Добыча компании в 2022 г выросла на 10%, составив 35,5 млн карат алмазов при плане 34 - 35 млн карат.