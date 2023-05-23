Замглавы МИД РФ обвинил Запад в неверных декларациях своего ядерного потенциала

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Попытки стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов носят откровенно лицемерный характер, поскольку заявляемые цифры зачастую фиктивны либо условны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчёта по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями. В результате "за скобками" остаётся значительный потенциал - более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора, о судьбе которого внешне так сильно пекутся официальные лица в США", - отметил он, отвечая на вопросы СМИ по итогам саммита "группы семи".

Рябков указал, что размеры арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и "носят чисто декларативный характер".

"А обнародовать можно всё что угодно. Хорошо помним, с какой легкостью и безразличием к мнению международного сообщества Великобритания не так давно повысила более чем на треть количественный "потолок" для ядерных боезарядов. Примечательно, что одновременно с этим в Лондоне заявили о намерении понизить уровень своей транспарентности в ядерных вопросах. Но претензии, естественно, у них выдвигаются только к России", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, составить себе мнение о так называемой "прозрачности" западных арсеналов, попросив страны НАТО подтвердить наличие ядерного оружия США на конкретных базах в Европе и указать его количественные параметры, может любой журналист.

"В лучшем случае будет дан максимально размытый, неконкретный ответ, так как в НАТО действует принцип поддержания "неопределённости" по данному вопросу. "Избирательность" западной транспарентности просто бьёт в глаза", - указал он.

"В целом создается впечатление, что западная риторика на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель - оказание психологического и военно-политического давления на Россию и КНР. За ней со всей очевидностью стоит патологическое стремление очернить наши страны" -подытожил замминистра иностранных дел России", - сказал высокопоставленный дипломат.

Что же касается России, подчеркнул Рябков, "то у нас все честно".

"В ядерных делах Россия неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную "прозрачность" в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности. В последнее десятилетие наша страна заметно повысила уровень транспарентности в отношении доктринальных установок в ядерной сфере, а также программ модернизации сил ядерного сдерживания.", - отметил он.

"Наши военные регулярно информируют российскую общественность и международное сообщество о конкретных системах вооружений, стоящих на страже российского суверенитета и обеспечивающих безопасность страны, а также в отношении существа и направленности соответствующих учений и тренировок. Всё это в достаточной мере позволяет судить об имеющихся возможностях без создания неоправданных рисков для нашей национальной безопасности", - . подчеркнул он.