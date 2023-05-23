Замглавы МИД РФ заявил, что для обсуждения возобновления ДСНВ нужно учитывать потенциал НАТО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ответе на вопросы СМИ относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий "Группы семи" заявил, что без учета совокупного потенциала НАТО невозможно обсуждать возобновление действия договора о СНВ и другие шаги в ядерной сфере, к которым призывает "Группа семи".

"Отмечаем, что за призывом "Группы семи" к возобновлению действия Договора о СНВ и другим шагам в ядерной сфере не просматривается ни малейшей готовности к тому, чтобы в данном контексте учитывался совокупный потенциал НАТО. А без этого всерьёз рассуждать на обозначенные темы не получится", - говорится в ответе Рябкова.

Замглавы МИД РФ отметил, что "В ядерных делах Россия неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную "прозрачность" в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности".

"В последнее десятилетие наша страна заметно повысила уровень транспарентности в отношении доктринальных установок в ядерной сфере, а также программ модернизации сил ядерного сдерживания. (...) Что касается (...) стран Запада (...) во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны либо условны. В частности, опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчёта по ДСНВ. (...) В результате "за скобками" остаётся значительный потенциал - более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора. (...) Данные же по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. (...) Сюжет о публикации данных даёт повод вновь напомнить, сколь значителен фактор совокупного арсенала НАТО в стратегических раскладах", - говорится в ответе Рябкова.