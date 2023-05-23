Патрушев возглавит делегацию РФ на встрече высоких представителей в сфере безопасности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 23-25 мая в Подмосковье, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"В форуме примут участие секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры, руководители силовых структур и спецслужб", - сообщили в пресс-службе.

Участники конференции обсудят темы, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности.

"В этом году встреча пройдет в Московской области. Российскую делегацию возглавит секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев", - сообщили в пресс-службе.

Ранее такие форумы проходили в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области, Уфе и дважды в Сочи.