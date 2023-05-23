Патрушев провел встречи с партнерами из Бурунди, Филиппин, Брунея и Лаоса

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Москве двусторонние переговоры с партнерами из Бурунди, Филиппин, Брунея и Лаоса, которые прилетели в Москву на конференцию, которую проводит российский Совбез.

"В беседе с генеральным администратором Службы национальной разведки Бурунди Ильдефонсоном Хабаруремой уделено внимание вопросам продовольственной безопасности", - сообщила пресс-служба Совбеза.

"С заместителем генерального директора Совета национальной безопасности Республики Филиппины Нестором Эрико и заместителем министра при аппарате премьер-министра государства Бруней Хаджи Сабту обсуждена ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

"На встрече с заместителем министра общественной безопасности Лаоса Конгтхунгом Пхонгвичитой рассмотрена тематика взаимодействия по линии правоохранительных ведомств России и Лаоса", - сообщил Совбез.

Накануне Совбез РФ сообщил, что Патрушев провел двусторонние встречи с партнерами из Венесуэлы, Кубы, Конго, Намибии и Бенина.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 23-25 мая в Подмосковье.