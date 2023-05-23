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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Верховный суд предложил не отправлять в СИЗО лиц без места жительства

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России предлагает разрешить не сажать под стражу граждан без постоянного места жительства.

"Предлагается предусмотреть возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания, а также установить, что отсутствие у лица места жительства или места пребывания не может служить основанием для продления срока содержания под стражей", - сказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в ходе пленарного заседания Совета судей РФ.

Также Верховным судом предлагается предусмотреть в отношении женщин, имеющих малолетних детей, возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по тяжким и особо тяжким статьям обвинения. Заключение таких женщин под стражу по обвинению в преступлении средней тяжести, отметил Лебедев, возможно в исключительных случаях и только, если преступление носит насильственный характер.

По уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести предлагается сохранить возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только в отношении тех обвиняемых, которые пытались скрыться или которыми нарушена ранее избранная мера пресечения, а по уголовным делам о ненасильственных преступлениях средней тяжести - также в отношении обвиняемых, личность которых не установлена или которые не имеют постоянного места жительства или места пребывания на территории РФ.

"Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями", - сказал глава Верховного суда.

По его словам, в настоящее время российское законодательство не предусматривает дифференцированного подхода при избрании меры пресечения в зависимости от того, связано ли преступление, в котором подозреваются или обвиняются лица, с применением насилия или угрозой его применения.

Реализация же предложений Верховного суда будет способствовать повышению правовой защищенности граждан, отметил Лебедев.

Верховный суд России Вячеслав Лебедев
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