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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

ВС РФ предложил не привлекать женщин к уголовной ответственности по нетяжким статьям

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России предложил не привлекать к уголовной ответственности женщин, впервые совершивших нетяжкие преступления.

"Что касается привлечения к уголовной ответственности женщин, то мы предлагаем сейчас такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, всё равно её не привлекать к уголовной ответственности", - сказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на встрече с президентом РФ.

Лебедев пояснил, что в случае первичного совершения преступления небольшой и средней тяжести женщина могла бы быть привлечена к административной или иной дисциплинарной ответственности. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность.

По его словам, даже если регистрация женщины неизвестна, государство может дать возможность предупредить её о недопустимости совершения повторно таких действий.

Со своей стороны Владимир Путин предложил обсудить и проработать этот вопрос с экспертным сообществом.

"Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение Администрации", - сказал президент.

Глава Верховного суда также рассказал президенту, что несмотря на то, что дела рассматриваются в основном в разумные сроки, контроль за сроком их рассмотрения особенный.

"Человек не должен стоять в очередь за правосудием. Он не может долго ждать, потому что все проблемы, которые имеются, потеряют своё значение, если дела будут просто лежать, а не рассматриваться. Поэтому установлен сейчас такой порядок: если установлено нарушение разумных сроков рассмотрения дела, гражданин, который обращается в суды, вправе потребовать компенсацию за нарушение разумных сроков рассмотрения дела. Это закреплено законом", - сказал Лебедев.

Он также признал существование проблемы, над которой надо работать. Речь идет об ответственности за исполнение судебного решения в установленный законом срок.

"Должна быть помимо разумных сроков рассмотрения дел ещё и ответственность - она и есть - за исполнение судебных решений, чтобы вынесенное судебное решение было исполнено в установленный законом срок, и в случае неустановления, несоблюдения этого срока лица, виновные в этом, должны быть наказаны, иначе теряется смысл эффективности правосудия", - считает глава Верховного суда.

Верховный суд России Вячеслав Лебедев Владимир Путин
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