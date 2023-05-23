Путин во вторник проведет переговоры с президентом Республики Сербской

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится в Москве с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о графике работы главы государства, сообщив, что у Путина запланирован целый ряд встреч рабочего характера. "В том числе будет и международная встреча, будет президент Республики Сербской Додик сегодня с рабочим визитом, и сегодня состоятся его переговоры с президентом Путиным", - сказал Песков.

Другие встречи в основном носят непубличный характер, добавил он.