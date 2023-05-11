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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил телеканалу РТРС, что в мае посетит Москву и 23 мая ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"С президентом Путиным я обсужу экономические проекты, а также важные геополитические вопросы", - сказал он.

Также, по его словам, они обсудят "как будет выглядеть мир в будущем, чтобы можно было приспособиться ко всему этому, поскольку мир уже не тот, каким был 10 лет назад".

8 января 2023 года Додик объявил, что удостоит Путина высшей награды - ордена Республики Сербской за вклад в развитие двусторонних отношений.

Милорад Додик Владимир Путин Республика Сербская
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