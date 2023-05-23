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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

В Петербурге новые арендаторы заняли 60% площадей, освобожденных иностранными брендами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В торговых центрах Петербурга российский ритейл и компании из "дружественных" стран арендовали 60% площадей, освобожденных иностранными брендами в торговых центрах Санкт-Петербурга, сообщили в консалтинговой компании Nikoliers.

Речь идет о 77,5 тысячи кв.м, которые в общей сложности на середину 2022 года были в аренде у компаний H&M Group, Inditex и Fast Retailing (Uniqlo) в торговых центрах и в помещениях стрит-ритейла.

Уточняется, что иностранные компании продолжают открывать магазины в Петербурге. Например, в апреле 2023 года начали запускаться магазины ливанской Daher Group: Maag, Dub, Vilet и Ecru. Также свой магазин откроет турецкий бренд одежды Loft.

По данным Nikoliers, сейчас свободными остаются около 24 тысячи "квадратов" помещений, которые занимали международные ритейлеры.

Эксперты проанализировали девять крупных ТЦ Санкт-Петербурга и выяснили, что доля иностранных брендов в I квартале упала до 31%. За аналогичный период 2022 года доля составляла 42%.

Петербург Nikoliers Inditex Loft H&M Group Uniqlo Daher group
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