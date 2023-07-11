В России ввод торговых площадей в январе-июне снизился на 11%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В России в первом полугодии объем ввода качественных торговых площадей снизился в годовом измерении на 11,4%, до 77,2 тысячи кв. м, подсчитали в Nikoliers.

60% новых торговых площадей ввели в Москве, остальные 40% сформировали регионы, где в первые полгода открылось четыре торговых центра "районного" формата общей площадью 30,9 тысячи кв. м.

До конца года планируется открытие существенно большего числа объектов, в результате чего годовой объем ввода в регионах составит порядка 290 тысяч кв. м.

По данным Nikoliers, на российский рынок продолжают выходить новые зарубежные игроки. По данным Nikoliers, за первое полугодие 2023 года рынок пополнился 16 новыми брендами. 43,7% новых открытий пришлось на бренды из Турции, 31,2% - на Ливан, Белоруссия сформировала 12,5%, и по 6,3% пришлось на Эстонию и Австралию. В целом, 23 из 66 брендов, заявивших о своем намерении выйти в Россию с начала 2022 года, уже открыли свои двери для покупателей.

Иностранные бренды продолжают уходить из России, но гораздо более медленными темпами. Так, за первые полгода 2023 года четыре бренда завершили свою деятельность в формате монобрендовых бутиков.