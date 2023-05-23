Военные РФ поднимали истребитель из-за двух бомбардировщиков США над Балтикой

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 поднимался в воздух над Балтикой из-за приближения к госгранице РФ двух стратегических бомбардировщиков США B-1B, сообщил во вторник Национальный центр управления обороны РФ.

"Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США, и занял установленную зону дежурства в воздухе", - сообщил центр.

"После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования", - заявили российские военные.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сообщил Национальный центр.