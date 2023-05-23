В Пентагоне назвали встречу бомбардировщиков США и Су-27 "безопасным взаимодействием"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Взаимодействие американских бомбардировщиков B-1B с российским истребителем Су-27 над Балтикой было безопасным и профессиональным, заявил во вторник представитель Пентагона Пат Райдер.

"Мы проводили заранее запланированные маневры в Европе, и, насколько я понимаю, произошло безопасное и профессиональное взаимодействие с российским самолетом", - заявил Райдер во время пресс-брифинга.

Ранее российская сторона сообщила, что истребитель Су-27 поднимался в воздух над Балтикой из-за приближения к госгранице РФ двух стратегических бомбардировщиков США B-1B.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сообщил Национальный центр управления обороны РФ.