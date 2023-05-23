Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

В Пентагоне назвали встречу бомбардировщиков США и Су-27 "безопасным взаимодействием"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Взаимодействие американских бомбардировщиков B-1B с российским истребителем Су-27 над Балтикой было безопасным и профессиональным, заявил во вторник представитель Пентагона Пат Райдер.

"Мы проводили заранее запланированные маневры в Европе, и, насколько я понимаю, произошло безопасное и профессиональное взаимодействие с российским самолетом", - заявил Райдер во время пресс-брифинга.

Ранее российская сторона сообщила, что истребитель Су-27 поднимался в воздух над Балтикой из-за приближения к госгранице РФ двух стратегических бомбардировщиков США B-1B.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сообщил Национальный центр управления обороны РФ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко объяснил свое недомогание аденовирусом

Лукашенко объяснил свое недомогание аденовирусом

Госдеп обвинил РФ в нарушении обязательств по зерновой сделке

Министр энергетики Саудовской Аравии раскритиковал МЭА, назвав его прогнозы неточными

Министр энергетики Саудовской Аравии раскритиковал МЭА, назвав его прогнозы неточными

Власти Франции заявили о готовности к роли гаранта безопасности для Украины

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });